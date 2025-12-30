Реклама

05:32, 30 декабря 2025

Россиянка побывала на популярном курорте Вьетнама и описала его фразой «азиатский Сочи»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: MaxZolotukhin / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка побывала на популярном курорте Вьетнама — Нячанг — и описала его фразой «азиатский Сочи». Об этом она рассказала в материале для портала «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Так, по словам Анастасии, для размещения она выбрала отель Paris Hotel с «тремя звездами». Десятидневный тур обошелся ей в 85 тысяч рублей на одного. Такую стоимость она посчитала слишком высокой для Вьетнама, однако объяснила, что это направление пользуется большим спросом у соотечественников.

Номер в гостинице оказался чистым и просторным, а сантехника работала исправно. Сам курорт Анастасия назвала пляжным раем, похожим на Сочи, с множеством развлечений.

«За 10 дней я отдохнула душой, загорела. Главный минус отпуска тут — толпа туристов: Нячанг сейчас ну очень популярный», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что российские туристы, которые массово заполонили курорты Вьетнама, остались на улице из-за овербукинга. Уточняется, что речь идет об острове Фукуок, где отели продают больше мест, чем у них есть по факту.

