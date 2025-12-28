Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:43, 28 декабря 2025Путешествия

Заполонившие курорты Вьетнама российские туристы остались на улице из-за нехватки отелей

Российские туристы на острове Фукуок остались на улице из-за овербукинга
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: James Pearson / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы, которые массово заполонили курорты Вьетнама, остались на улице из-за овербукинга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что речь идет об острове Фукуок, где отели продают больше мест, чем у них есть по факту. В итоге приезжающие россияне оказываются без крыши над головой и вынуждены искать жилье на переполненном туристами курорте. Некоторые брони были сделаны за два месяца, однако о нехватке номеров постояльцам сообщили лишь по прилете.

Более того, некоторые соотечественники и вовсе забронировали несуществующие гостиницы. При этом проблемы коснулись не только жилья, но и транспорта. Из-за возросшего спроса на мотобайки приходится стоять за ними в очередях.

Ранее российская туристка выполнила опасные трюки на мотоцикле во Вьетнаме и угодила под следствие. Полиция вызвала на допрос 34-летнюю женщину после появления в соцсетях видео, на котором она едет на коленях и лежа на сиденье мотоцикла большой мощности по дорогам общего пользования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михалков не стал раскрывать личность облившего Путина вином

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    В США раскрыли ожидания от встречи Трампа и Зеленского

    Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

    Дмитриев призвал покаяться поджигателей войны

    В Польше начали в спешке строить бомбоубежища

    Москвичи выбрали главные блюда новогоднего стола

    Стало известно о готовности России к эпидемиям страшнее COVID-19

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok