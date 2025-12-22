Реклама

Путешествия
13:34, 22 декабря 2025Путешествия

Россиянка в мини-юбке выполнила опасные трюки на мотоцикле в Азии и угодила под следствие

Россиянка угодила под следствие во Вьетнаме за опасные трюки на мотоцикле
Алина Черненко

Фото: Khanh Hoa Police

Российская туристка выполнила опасные трюки на мотоцикле во Вьетнаме и угодила под следствие. Об этом пишет портал VnExpress International.

По данным источника, полиция вызвала на допрос 34-летнюю женщину после появления в соцсетях видео, на котором она едет на коленях и лежа на сиденье мотоцикла большой мощности по дорогам общего пользования. При этом на героине ролика надета мини-юбка, из-под которой во время движения видно ее нижнее белье.

Управление дорожной полиции провинции Кханьхоа начало расследование для выяснения обстоятельств предполагаемых нарушений, которые, по мнению властей азиатской страны, представляют значительную опасность для других участников дорожного движения. На допросе россиянка призналась, что выполняла трюки на нескольких дорогах в коммуне Камлам в разное время в январе и июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что железная балка насквозь пробила российской туристке ногу во время поездки на мопеде на тайском острове Пхукет. Ее мужу пришлось прижимать рукой бедро истекавшей кровью жены, чтобы уменьшить кровопотерю.

