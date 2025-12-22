Россиянка в мини-юбке выполнила опасные трюки на мотоцикле в Азии и угодила под следствие

Российская туристка выполнила опасные трюки на мотоцикле во Вьетнаме и угодила под следствие. Об этом пишет портал VnExpress International.

По данным источника, полиция вызвала на допрос 34-летнюю женщину после появления в соцсетях видео, на котором она едет на коленях и лежа на сиденье мотоцикла большой мощности по дорогам общего пользования. При этом на героине ролика надета мини-юбка, из-под которой во время движения видно ее нижнее белье.

Управление дорожной полиции провинции Кханьхоа начало расследование для выяснения обстоятельств предполагаемых нарушений, которые, по мнению властей азиатской страны, представляют значительную опасность для других участников дорожного движения. На допросе россиянка призналась, что выполняла трюки на нескольких дорогах в коммуне Камлам в разное время в январе и июне 2025 года.

