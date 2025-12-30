Реклама

22:04, 30 декабря 2025Из жизни

Школьники начитались детективов и вскрыли сейф при помощи мела

Китайские школьники вскрыли сейф при помощи метода из детективного романа
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: katalinks / Shutterstock / Fotodom

В Китае ученики старшей школы применили на практике метод из детективного романа и вскрыли сейф. Об этом сообщает South China Morning Post.

Десятиклассники из Шэньчжэня начитались детективов и решили проверить новые знания на практике, чтобы вернуть свои смартфоны. Они использовали обычный мел, чтобы разгадать код от сейфа, где во время занятий хранятся все гаджеты. Один из школьников присыпал панель с цифрами меловой пылью, чтобы выявить, на какие кнопки нажимали. Его одноклассник, проанализировав следы от пальцев преподавателей, сумел подобрать пароль и поделился им с другими.

В итоге четверо учащихся без разрешения забрали свои смартфоны. Шалость вскрылась. Администрация учебного заведения, которая хранит устройства учеников с воскресенья по пятницу, сочла это серьезным нарушением правил. Трое зачинщиков получили строгие выговоры, еще один — обычное предупреждение.

«Наказание соответствует нашим внутренним правилам, — прокомментировал случай представитель школы. — Проблема не в попытке взломать код, а в несанкционированном изъятии телефонов». После этого случая пароли были сброшены, а сам сейф теперь хранится в учительской.

Ранее в Таиланде школьник решил помочь учителю избавиться от осиного улья и попал в больницу на две недели. Учитель собрался сжечь улей на территории школы и пригласил добровольцев.

