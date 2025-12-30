Турист в Нью-Йорке наклонился завязать шнурки и получил ножевое ранение

Eyewitness News: Турист из Канады получил ножевое ранение в ногу в Нью-Йорке

Турист из Канады получил ножевое ранение в ногу на улице в Нью-Йорке, США. Об этом пишет Eyewitness News.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 29 декабря, возле Брайант-парка в районе Мидтаун. 44-летний мужчина признался, что он наклонился завязать шнурки и почувствовал боль в левой ноге. Сначала канадец не придал этому значения, но позже заметил кровь и понял, что кто-то воткнул ему в ногу острый предмет. Пострадавшего доставили в больницу в стабильном состоянии.

Полиция все еще ищет подозреваемого. Пока неясно, удалось ли стражам правопорядка найти видеозапись нападения, чтобы установить его личность. По словам источников, на которые ссылается издание, нападение на туриста, по всей видимости, было неспровоцированным.

Ранее в декабре отдыхавший в США турист подвергся нападению со стороны местного жителя с холодным оружием. Он избежал ножевого ранения благодаря зимней куртке.

