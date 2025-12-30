Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:18, 30 декабря 2025Путешествия

Турист в Нью-Йорке наклонился завязать шнурки и получил ножевое ранение

Eyewitness News: Турист из Канады получил ножевое ранение в ногу в Нью-Йорке
Алина Черненко

Фото: Jplenio1 / Freepik

Турист из Канады получил ножевое ранение в ногу на улице в Нью-Йорке, США. Об этом пишет Eyewitness News.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 29 декабря, возле Брайант-парка в районе Мидтаун. 44-летний мужчина признался, что он наклонился завязать шнурки и почувствовал боль в левой ноге. Сначала канадец не придал этому значения, но позже заметил кровь и понял, что кто-то воткнул ему в ногу острый предмет. Пострадавшего доставили в больницу в стабильном состоянии.

Материалы по теме:
Туристы боятся ездить в США. Почему путешественники попадают в американские тюрьмы и как к этому причастен Трамп?
Туристы боятся ездить в США. Почему путешественники попадают в американские тюрьмы и как к этому причастен Трамп?
25 апреля 2025
«Наши города непригодны для жизни» Почему в США катастрофически растет число бездомных и как с этим пытается бороться Трамп?
«Наши города непригодны для жизни»Почему в США катастрофически растет число бездомных и как с этим пытается бороться Трамп?
26 июля 2025

Полиция все еще ищет подозреваемого. Пока неясно, удалось ли стражам правопорядка найти видеозапись нападения, чтобы установить его личность. По словам источников, на которые ссылается издание, нападение на туриста, по всей видимости, было неспровоцированным.

Ранее в декабре отдыхавший в США турист подвергся нападению со стороны местного жителя с холодным оружием. Он избежал ножевого ранения благодаря зимней куртке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    МИД России заявил протест прибалтийским странам

    Популярная блогерша раскрыла секрет идеальных ног в 60 лет

    Полицейские наткнулись на изрешеченное пулями тело мужчины на популярном курорте Европы

    Названы сроки хранения новогодних блюд после застолья

    Миллиард пользователей смартфонов призвали обновиться

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    На Западе призвали Трампа дать военный ответ на попытку удара по резиденции Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok