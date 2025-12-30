Умер самый тяжелый в мире мужчина

В Мексике в возрасте 41 года скончался самый тяжелый мужчина в мире — Хуан Педро Франко, чей вес в пиковые годы достигал примерно 600 килограммов. Об этом сообщает Daily Mail.

Франко умер 24 декабря в больнице в центральном мексиканском штате Агуаскальентес. Его лечащий врач, Хосе Антонио Кастанеда, подтвердил, что состояние пациента резко ухудшилось из-за системных осложнений на фоне инфекции.

Мировую известность Франко получил в 2017 году, когда Книга рекордов Гиннесса признала его самым тяжелым живым человеком. Его вес тогда составлял около 600 килограммов, из-за чего он практически полностью был прикован к постели.

Позже он начал интенсивное лечение, включавшее средиземноморскую диету и две бариатрические операции, что позволило ему снизить вес почти вдвое и вновь начать ходить. Несмотря на значительные прогрессивные изменения, длительная болезнь сделала его иммунитет очень уязвимым.

