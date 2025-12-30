Реклама

Мир
10:03, 30 декабря 2025Мир

В Европе нашли объяснение лояльности Трампа к России

Giornale: Трамп благоволит Путину из-за российских олигархов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп благоволит своему российскому коллеге Владимиру Путину из-за теплых отношений американского главы с олигархами из России. Об этом пишет итальянская газета Il Giornale.

«Среди других причин, по которым Трамп склонен отдавать предпочтение Москве, можно назвать многочисленные сомнительные преференции, оказываемые ему с 1990-х годов российскими олигархами, близкими к Путину», — указывает издание.

При этом, по мнению авторов материала, Путин может «хранить в своем сейфе секреты», которые компрометируют Трампа сильнее, чем дело финансиста и осужденного педофила Джефри Эпштейна.

12 ноября Конгресс США опубликовал 23 тысячи страниц документов из имущества Эпштейна, которые породили слухи о якобы имевшем место оральном сексе (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Трампа и его предшественника на посту президента Соединенных Штатов Билла Клинтона.

