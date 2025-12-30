Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 30 декабря 2025Интернет и СМИ

Выходец из трущоб раскрыл правду о своих доходах

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Martin Godwin / Getty Images

Пользователь Reddit с ником Crazy_banana999, выросший в трущобах индийского Дели, рассказал о том, как он пытается выбраться из крайней нищеты. По его словам, работать он начал уже в 11 лет — сборщиком мусора.

«Я вырос в сарае с дырами в крыше, и я ненавидел сезон дождей», — горько пошутил автор.

Он не уточнил, сколько ему сейчас лет, однако отметил, что окончил бесплатную среднюю школу, но на получение высшего образования у него денег не хватит. Сейчас он работает курьером в службе доставки по 12-14 часов в день без выходных.

«В месяц получается заработать около 250 долларов. 80 из них уходят на аренду жилья, 30 — на дешевую еду, 60 — на аренду скутера, за интернет я плачу около 3 долларов, еще 20-30 — отдаю на образование младшему брату. Если что-то остается — другим членам семьи», — написал молодой человек.

Он добавил, что мечтает о хорошей одежде и еде, а также хочет работать меньше и жить в комфортном доме со всей семьей. Пока же он вынужден ютиться один в маленькой съемной комнате.

Ранее другой пользователь Reddit из Индии рассказал о своем отношении к некоторым западным стереотипам о его родине. В частности, он затронул тему приготовления уличной еды в антисанитарных условиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Рядом с резиденцией Трампа ограничивали воздушное сообщение

    Российский губернатор описал самый страшный день за время СВО

    Москвичам предсказали погодные качели

    Тарасова назвала спортсмена года в России

    Мирошник раскрыл число погибших от атак ВСУ россиян

    В США выступили с предупреждением к ЕС из-за России

    Российская авиакомпания опровергла информацию о «самолете-призраке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok