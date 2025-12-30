Выходец из трущоб раскрыл правду о своих доходах

Пользователь Reddit с ником Crazy_banana999, выросший в трущобах индийского Дели, рассказал о том, как он пытается выбраться из крайней нищеты. По его словам, работать он начал уже в 11 лет — сборщиком мусора.

«Я вырос в сарае с дырами в крыше, и я ненавидел сезон дождей», — горько пошутил автор.

Он не уточнил, сколько ему сейчас лет, однако отметил, что окончил бесплатную среднюю школу, но на получение высшего образования у него денег не хватит. Сейчас он работает курьером в службе доставки по 12-14 часов в день без выходных.

«В месяц получается заработать около 250 долларов. 80 из них уходят на аренду жилья, 30 — на дешевую еду, 60 — на аренду скутера, за интернет я плачу около 3 долларов, еще 20-30 — отдаю на образование младшему брату. Если что-то остается — другим членам семьи», — написал молодой человек.

Он добавил, что мечтает о хорошей одежде и еде, а также хочет работать меньше и жить в комфортном доме со всей семьей. Пока же он вынужден ютиться один в маленькой съемной комнате.

