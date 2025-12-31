Реклама

05:21, 31 декабря 2025

На Кубани остановили поезд Ростов-Адлер

На Кубани остановили поезд №442 «Ростов-Адлер» по техническим причинам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Поезд №442 «Ростов-Адлер» остановили по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в своем Telegram-канале.

Известно, что из-за остановки состава задерживаются 18 пассажирских поездов. Время опоздания достигает до пяти часов. В публикации уточняется, что поезд остановили в 2:05 на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе.

«Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов», — отмечается в сообщении.

Ранее десятки поездов задержали в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива. Пострадавших в результате инцидента нет.

