Орсини: Поведение Зеленского говорит о скорой капитуляции Украины

Постоянные изменения в плане по мирному урегулированию кризиса на Украине и встречи украинского лидера Владимира Зеленского с главами государств свидетельствуют о скорой капитуляции Киева. Об этом заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в разговоре с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano.

«Что следует из нового мирного плана, предложенного Зеленским? То, что он близок к капитуляции», — написал он.

Эксперт отказался называть обсуждение мирного плана переговорами, поскольку Россия непоколебима в своей позиции, а точка зрения Украины постоянно меняется. Орсини также обратил внимание на внешний вид лидеров государств. По его мнению, президент России Владимир Путин остается спокойным и ждет в Кремле, а Зеленский теряет самообладание и ездит по всему миру.

