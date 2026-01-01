Реклама

На Западе заявили о скорой капитуляции Украины

Варвара Кошечкина
Фото: Stringer / Reuters

Постоянные изменения в плане по мирному урегулированию кризиса на Украине и встречи украинского лидера Владимира Зеленского с главами государств свидетельствуют о скорой капитуляции Киева. Об этом заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в разговоре с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano.

«Что следует из нового мирного плана, предложенного Зеленским? То, что он близок к капитуляции», — написал он.

Эксперт отказался называть обсуждение мирного плана переговорами, поскольку Россия непоколебима в своей позиции, а точка зрения Украины постоянно меняется. Орсини также обратил внимание на внешний вид лидеров государств. По его мнению, президент России Владимир Путин остается спокойным и ждет в Кремле, а Зеленский теряет самообладание и ездит по всему миру.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян сравнила бойцов Вооруженных сил Украины с гестаповцами из-за ударов дронами по Херсонской области в новогоднюю ночь. Она отметила, что атака не останется без ответа.

