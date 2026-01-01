Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:48, 1 января 2026Интернет и СМИ

Симоньян сравнила ВСУ с гестаповцами после удара по Херсонской области

Симоньян назвала садистами военных ВСУ, ударивших по Херсонской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян сравнила с гестаповцами Вооруженные силы Украины (ВСУ), ударившие по Херсонской области в новогоднюю ночь. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Они не просто военные преступники, они садисты, достойные своих духовных отцов-гестаповцев», — прокомментировала она.

Журналист также отметила, что удар ВСУ по Херсонской области не останется без ответа.

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в поселке Хорлы на побережье Черного моря. Для удара Украина использовала три беспилотника, один из которых был начинен бомбой с зажигательной смесью. После попадания в здание начался пожар, в котором многие мирные граждане сгорели заживо. По последним данным, погибли 24 человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно новое обстоятельство удара ВСУ по Херсонской области

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Россиянам напомнили о самом коротком рабочем месяце в году

    Число погибших при ударе ВСУ в Херсонской области возросло

    В Херсонской области объявили дни траура из-за удара ВСУ по кафе в Хорлах

    Россияне встретили Новый год в темноте и без еды из-за застрявшего в снегу поезда

    Бывший футболист «Спартака» заявил о неготовности покупать дешевый хлеб

    В Турции указали на важную деталь попытки атаки на резиденцию Путина

    Десятки человек стали жертвами взрыва в баре на горнолыжном курорте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok