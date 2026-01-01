Симоньян сравнила ВСУ с гестаповцами после удара по Херсонской области

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян сравнила с гестаповцами Вооруженные силы Украины (ВСУ), ударившие по Херсонской области в новогоднюю ночь. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Они не просто военные преступники, они садисты, достойные своих духовных отцов-гестаповцев», — прокомментировала она.

Журналист также отметила, что удар ВСУ по Херсонской области не останется без ответа.

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в поселке Хорлы на побережье Черного моря. Для удара Украина использовала три беспилотника, один из которых был начинен бомбой с зажигательной смесью. После попадания в здание начался пожар, в котором многие мирные граждане сгорели заживо. По последним данным, погибли 24 человека.