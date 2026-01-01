Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:40, 1 января 2026Интернет и СМИ

Симоньян пообещала возмездие за атаку ВСУ с сожженными заживо жителями Херсонской области

Симоньян жестко осудила удар ВСУ по Херсонской области, где заживо сгорели люди
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян заявила, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области, в результате которого погибли десятки людей, не останется без ответа. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Выловлен будет каждый. Выловлен, зачищен и выпотрошен», — заявила Симоньян.

Об ударе ВСУ утром 1 января сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. ЧП произошло в поселке Хорлы на побережье Черного моря практически под бой курантов. В атаке были задействованы три дрона, один из них был начинен бомбой с зажигательной смесью. После попадания в здании начался сильный пожар, из-за которого спасателям не удалось вытащить людей. Многие сгорели заживо.

Согласно последним данным, погибли 24 человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили дроном с зажигательной бомбой по отмечавшим Новый год мирным людям в Херсонской области. Счет погибших идет на десятки

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Симоньян пообещала возмездие за атаку ВСУ с сожженными заживо жителями Херсонской области

    Бывший советник Зеленского назвал главную цель Украины

    На Западе раскрыли оценку ЦРУ относительно атаки на резиденцию Путина

    В России заочно арестовали уехавшего на Украину журналиста Киселева

    МВД предупредило о схеме мошенничества на сайтах знакомств

    Врач предупредила о разрыве пищевода из-за новогоднего переедания

    Дезертиры ВСУ начали отрубать себе пальцы топором

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok