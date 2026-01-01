Симоньян пообещала возмездие за атаку ВСУ с сожженными заживо жителями Херсонской области

Симоньян жестко осудила удар ВСУ по Херсонской области, где заживо сгорели люди

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян заявила, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области, в результате которого погибли десятки людей, не останется без ответа. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Выловлен будет каждый. Выловлен, зачищен и выпотрошен», — заявила Симоньян.

Об ударе ВСУ утром 1 января сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. ЧП произошло в поселке Хорлы на побережье Черного моря практически под бой курантов. В атаке были задействованы три дрона, один из них был начинен бомбой с зажигательной смесью. После попадания в здании начался сильный пожар, из-за которого спасателям не удалось вытащить людей. Многие сгорели заживо.

Согласно последним данным, погибли 24 человека.