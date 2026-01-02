СК РФ: Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах выросло до 27

Количество погибших в результате террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хорлы в Херсонской области увеличилось до 27. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В том числе жертвами атаки ВСУ стали двое несовершеннолетних. Кроме того, с различными травмами в больницы попал 31 человек, в том числе пять несовершеннолетних

В ночь на 1 января текущего года украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. При атаке ВСУ были задействованы три дрона, один из них был с бомбой с зажигательной смесью. После попадания в здание начался сильный пожар.