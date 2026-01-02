Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:48, 2 января 2026Мир

В Германии предложили возвращать на Украину годных к службе

ХСС в Германии предложил возвращать на Украину годных к службе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге предложила возвращать на Украину годных к службе, об этом пишет газета Münchner Merkur со ссылкой на документ, подготовленный для закрытого заседания депутатов в Баварии.

По данным издания, политики намерены добиваться проведения в Германии масштабной «депортационной кампании» против беженцев из Сирии и Афганистана, а также возвращения на Украину граждан, годных к военной службе.

«Социальные выплаты для лиц, обязанных покинуть страну, должны быть сокращены до конституционного минимума», — говорится в статье.

Ранее в ФРГ заявили, что все украинские беженцы в Германии, которые способны работать, должны найти себе работу, а не получать пособие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке ВСУ добить раненых при ударах по гостинице в Хорлах

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Названа самая богатая чиновница в Евросоюзе

    В Германии предложили возвращать на Украину годных к службе

    На Украине прокомментировали назначение нового министра обороны анекдотом про бордель

    В России отреагировали на празднование дня рождения Бандеры в Европе

    Зеленский прокомментировал кадровую перестановку на Украине

    В базу «Миротворца» попали 24 ребенка

    В Чехии решили сменить спикера парламента за призыв прекратить помощь Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok