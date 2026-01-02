В Германии предложили возвращать на Украину годных к службе

Фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге предложила возвращать на Украину годных к службе, об этом пишет газета Münchner Merkur со ссылкой на документ, подготовленный для закрытого заседания депутатов в Баварии.

По данным издания, политики намерены добиваться проведения в Германии масштабной «депортационной кампании» против беженцев из Сирии и Афганистана, а также возвращения на Украину граждан, годных к военной службе.

«Социальные выплаты для лиц, обязанных покинуть страну, должны быть сокращены до конституционного минимума», — говорится в статье.

Ранее в ФРГ заявили, что все украинские беженцы в Германии, которые способны работать, должны найти себе работу, а не получать пособие.