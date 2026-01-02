Губернатор показал кадры последствий ракетной атаки по Белгороду

Гладков показал кадры последствий ракетной атаки по центру Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале показал кадры последствий ракетной атаки по центру Белгорода.

В результате удара были выбиты окна в 40 квартирах трех многоквартирных домов, повреждено остекление в частном доме и фасад коммерческого здания, осколки посекли семь автомобилей.

Гладков отметил, что пострадали две местные жительницы, одна получила черепно-мозговую травму, вторая осколочное ранение, обе были госпитализированы.

Ранее, 1 января, село Ясные Зори в Белгородской области подверглось атаке украинских беспилотников, в результате чего была повреждена линия электропередачи, некоторые жители остались без света.

