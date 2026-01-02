Тело Эмиля Кио кремируют

ТАСС: Тело народного артиста РСФСР Эмиля Кио кремируют после церемонии прощания

После церемонии прощания с народным артистом РСФСР, советским иллюзионистом Эмилем Кио в прощальном зале Троекуровского кладбища его тело кремируют. Об этом сообщает ТАСС.

Венки на прощание прислали коллективы Союза деятелей циркового искусства, Большого Московского цирка и Московского цирка Никулина. Сама церемония проходила в кругу родных и близких артиста, скончавшегося 30 декабря в возрасте 87 лет.

Источник, близкий к окружению артиста, ранее рассказал, что последние полтора месяца Кио провел в больнице. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Эмиль Кио — представитель династии иллюзионистов, сын Эмиля Кио (урожденный Гиршфельд). В 1991-м он стал председателем Союза цирковых деятелей России и занимал этот пост до 2016 года. Его брат, Игорь Кио, также иллюзионист, ушел из жизни в 2006 году.