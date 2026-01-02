Глава Центра кибербезопасности Бельгии де Брюйкер признал потерю ЕC интернета

Европа слишком сильно отстала США в развитии цифровой инфраструктуры, так что можно уже буквально говорить о потере ею интернета. Об этом в комментарии Financial Times заявил глава Центра кибербезопасности Бельгии Мигель де Брюйкер.

Он отметил, что в первую очередь речь о суверенитете в искусственном интеллекте и облачных технологиях, потому что именно они обеспечат устойчивость европейских стран перед кибератаками. Сама по себе зависимость киберзащиты Европы от частных компаний, большинство из которых американские, де Брюйкеру представляется меньшей проблемой.

«Если я хочу, чтобы моя информация на 100 процентов хранилась в ЕС… это только мечты, вы ставите перед собой нереалистичную цель», — подчеркнул чиновник.

По его словам, в странах Европы нередко звучат призывы к укреплению технологического суверенитета, но дальше слов дело не идет. Для начала, уверен он, Европа должна четко определить, что вообще такое цифровой суверенитет, чтобы двигаться в этом направлении. А вместо этого пока власти ограничиваются на попытках остановить американских игроков.

Глава Центра кибербезопасности Бельгии напомнил, что каждый день хакерским атакам подвергаются системы как минимум 20 организаций, причем за большинством из них стоят преступники, связанные с Россией. Он уверен, что чаще всего речь идет не о краже данных, а о преднамеренном нарушении работы сайта или сервиса.

В августе газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, проинформированные о взломе, сообщила, что американские следователи обнаружили доказательства причастности России к хакерской атаке на базы данных компьютерной системы, которая управляет документами Федерального суда, в том числе конфиденциальными записями.