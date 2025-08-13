Интернет и СМИ
В США обвинили Россию в причастности к взлому базы данных американских судов

NYT: Обнаружены доказательства причастности РФ к взлому базы данных судов США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steve Marcus / Reuters

Американские следователи обнаружили доказательства якобы причастности России к недавней хакерской атаке базы данных судебной системы США. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, проинформированные о взломе.

Отмечается, что речь идет о недавнем взломе компьютерной системы, которая управляет документами Федерального суда, в том числе конфиденциальными записями, которые могут содержать сведения об источниках и лицах, обвиняемых в преступлениях против национальной безопасности.

При этом собеседники издания не уточнили, какая организация предположительно стоит за этим. Также, по их словам, неизвестно, могут ли быть замешаны в кибератаке другие страны.

Ранее спецслужбы США и Европы сообщили о завершении операции по ликвидации крупной «российской киберпреступной сети». Утверждается, что хакеры распространяли вредоносные программы под контролем «базирующейся в России организации». Данные, украденные из 300 тысяч компьютеров по всему миру, также хранятся в РФ, отмечает газета.

