22:28, 2 января 2026Из жизни

Назвавшего дату нового всемирного потопа пророка арестовали

В Гане полиция арестовала Эбо Ноа, строившего ковчеги для всемирного потопа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Полиция Ганы арестовала самопровозглашенного «пророка» Эбо Ноа (настоящее имя — Эванс Эшун), который последние несколько месяцев сеял панику в стране, обещая всемирный потоп в Рождество. Об этом сообщил портал MyJoyOnline.

В статье уточняется, что мужчину задержали 31 декабря 2025 года. В августе прошлого года он заявил, что бог поручил ему построить десять современных ковчегов для спасения человечества от трехлетнего потопа. Эбо Ноа уверял, что дождь, который он предсказал, начнется в Рождество.

«Власти особенно обеспокоены сообщениями о сотнях людей, некоторые из которых приехали из соседних стран, покинув свои дома и прибыв к месту строительства ковчега с багажом», — говорится в статье.

Несколько месяцев он публиковал в соцсетях видео, на которых в рваной одежде руководил строительством деревянных судов. Когда на Рождество потоп так и не случился, «пророк» заявил, что его молитвы и трехнедельный пост убедили бога отложить наводнение. В конце декабря Эбо Ноа выступил на концерте рэпера Sarkodie и призвал зрителей праздновать, поскольку конец света, по его словам, был отложен, пишет портал.

