07:00, 2 января 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о правилах использования пиротехники в праздники

Пожарный эксперт Мекк: Новый год лучше провести без пиротехники
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: InfinitumProdux / Shutterstock / Fotodom

При использовании пиротехники и бенгальских огней в праздники следует внимательно изучить инструкцию и не применять их в алкогольном опьянении. Об этом «Ленте.ру» рассказал независимый эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк.

«Мы, прежде всего, должны обратить внимание при выборе места покупки [пиротехнического изделия – прим. Ленты.ру] насколько там соблюдаются требования — предлагают сертифицированную продукцию. Второе, мы должны уделить время на чтение инструкции при выборе покупаемого нами продукта и понять, где мы хотим его применять», — сказал Мекк.

Кроме того, необходимо проверить срок хранения пиротехники и получить профессиональную консультацию от продавца.

«Тенденция идет к тому, что все, что связано с риском, желательно ограничивать самому, тем более, в случае если это предметы, привносящие риск в нашу жизнь. Еще если это связано с алкоголем, то коэффициенты риска увеличиваются», — отметил Мекк.

Бенгальские огни, теоретически, можно использовать в помещении, но это зависит от того, что находится рядом, и в каком состоянии находится человек, добавил специалист. Важно не выкидывать огонь, в случае ожога, а затушить в воде, уточнил он.

Он выразил мнение, что лучше обойтись в праздники без пиротехники, если есть такая возможность, но если без этого нельзя, то в компании должен быть хотя бы один трезвый человек, чтобы предотвратить несчастный случай и контролировать процесс.

Ранее эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Дмитрий Бондарь сообщил о том, что украшение подъезда к Новому году может грозить штрафом. Сигналом к проверке может оказаться обилие иллюминации, которой сосед украсил свой дом — особенно, если используются некачественные изделия или нарушены правила их монтажа.

