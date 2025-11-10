Экономика
20:14, 10 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за новогодние фонарики

Эксперт в ЖКХ Бондарь: Новогоднее украшение подъезда может нарушать безопасность
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Украшение подъезда к Новому году может грозить штрафом, рассказал Life.ru эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Дмитрий Бондарь.

Сигналом к проверке может оказаться обилие иллюминации, которым сосед украсил свой дом — особенно, если используются некачественные изделия или нарушены правила их монтажа. «В подобных случаях, когда есть сомнения в безопасности, вполне допустимо сообщить о своих опасениях в МЧС. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность», — сообщил эксперт. Он отметил, что штраф может составить до 15 тысяч рублей для физических лиц, а в случае возникновения пожара по неосторожности может наступить уголовная ответственность.

Эксперт также подчеркнул, что фасады и подъезды относятся к общему имуществу дома, поэтому их украшение требует согласования с другими жильцами и управляющей организацией.

Бондарь дал практические советы по выбору безопасных гирлянд, рекомендуя покупать сертифицированные изделия с маркировкой, подтверждающей защиту от влаги для уличного применения.﻿ В качестве альтернативы он предложил использовать гирлянды на батарейках, которые работают от низкого напряжения и почти не нагреваются.﻿

Перед включением гирлянды важно тщательно проверить проводку на наличие повреждений. Не следует подключать много гирлянд в одну розетку и оставлять иллюминацию без присмотра, особенно на ночь или при отсутствии дома, добавил эксперт. Украшения нельзя размещать рядом с легко воспламеняющимися предметами, также подчеркнул он.

Ранее россиян предупредили о штрафах за выброс мебели, батареек и других запрещенных отходов в обычные контейнеры.

