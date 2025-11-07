Экономика
14:44, 7 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за неправильный выброс мусора

Юрист Свиридов: За выброс запрещенного мусора в контейнер россиянам грозит штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

За выброс мебели, батареек и других запрещенных отходов в обычные контейнеры россиянам грозит штраф. О наказании за неправильный выброс мусора предупредил ведущий юрист АБ «Михальчик и партнеры ЮК» Матфей Свиридов, пишет Life.ru.

Эксперт объяснил, что в баки у дома можно выбрасывать только твердые коммунальные отходы — это остатки пищи, упаковка и другие бытовые мелочи. В контейнеры точно не должен попасть строительный мусор и крупногабаритные предметы — старая мебель, кирпичи, доски и прочие обломки после ремонта.

«Также запрещены опасные отходы: ртутьсодержащие приборы, батарейки, электроника, люминесцентные лампы — они требуют специальной утилизации», — добавил Свиридов. Под запрет также попадают стекло, острые предметы и любые жидкости — в том числе краски, растворители и масла. Такие отходы могут навредить собирающим мусор работникам и окружающей среде, пояснил юрист.

За неправильный выброс мусора обычных россиян оштрафуют на 5000 рублей, должностных лиц — на 30 тысяч рублей, а юридических — на 100 тысяч рублей. Чтобы избежать наказания, Свиридов посоветовал вывозить строительный мусор через специальные лицензированные организации, а электронику и батарейки сдавать в пункты приема.

Ранее россиян предупредили, что выброс больших коробок на свалку после переезда чреват штрафом. По словам специалистов, подобную тару необходимо утилизировать в специальные контейнеры.

