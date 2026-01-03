Реклама

Медведев пошутил про Нобелевку на фоне ударов США по Венесуэле

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удары США по Венесуэле «еще одним блестящим шагом к Нобелю». Об этом он сказал РИА Новости.

«Гарантированная любовь в Латинской Америке, ведь доктрина Монро очень популярна там. Короче, еще один блестящий шаг к Нобелю», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что США провели жестокую военную операцию в независимой стране, которая ничем им не угрожала.

Ранее Трамп пошутил, что рассчитывает все же получить Нобелевскую премию мира, только в 2026 году.

