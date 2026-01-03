«Абзац»: США будут стараться разрушить инфраструктуру и лишить Венесуэлу топлива

США будут стараться разрушить инфраструктуру, вызвать кризис в Венесуэле и лишить ее топлива. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на руководителя центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова.

По его словам, США могут использовать два способа. В первом случае они нанесут воздушные удары и разрушат инфрастуктуру, а вторым вероятным сценарием может стать проведение десантной операции с целью завладеть одним или несколькими портами Венесуэлы для развертывания военной группировки и начала масштабной войны на территории страны.

Колташов заявил, что если Венесуэла сможет ударить ракетным оружием по американской морской группировке, то операция США провалится. «Такому развитию событий также может поспособствовать поддержка населения и внешнеполитических союзников – России и Китая», — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Каракаса, по предварительным данным, находится под контролем американских военных.