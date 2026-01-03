Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:08, 3 января 2026Мир

Раскрыта перспектива Венесуэлы после нападения США

«Абзац»: США будут стараться разрушить инфраструктуру и лишить Венесуэлу топлива
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

США будут стараться разрушить инфраструктуру, вызвать кризис в Венесуэле и лишить ее топлива. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на руководителя центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова.

По его словам, США могут использовать два способа. В первом случае они нанесут воздушные удары и разрушат инфрастуктуру, а вторым вероятным сценарием может стать проведение десантной операции с целью завладеть одним или несколькими портами Венесуэлы для развертывания военной группировки и начала масштабной войны на территории страны.

Колташов заявил, что если Венесуэла сможет ударить ракетным оружием по американской морской группировке, то операция США провалится. «Такому развитию событий также может поспособствовать поддержка населения и внешнеполитических союзников – России и Китая», — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Каракаса, по предварительным данным, находится под контролем американских военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Венесуэлы раскрыл причину атаки США

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Захарова сообщила о ситуации вокруг посольства России в Каракасе на фоне ударов США

    Евросоюз не реализовал ни одну из своих целей

    В Совфеде высказались об ударах США по Венесуэле

    Действия США в Венесуэле назвали копированием тактики России на СВО

    Раскрыта перспектива Венесуэлы после нападения США

    Стало известно о контроле США над аэропортом Каракаса

    Появились подробности о подготовке США к вторжению в Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok