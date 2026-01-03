Стало известно о контроле США над аэропортом Каракаса

Аэропорт Каракаса может находиться под контролем американских военных

Международный аэропорт Каракаса, по предварительным данным, находится под контролем американских военных. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что воздушная гавань уже готова принимать транспортные самолеты с техникой.

Ранее в двух аэропортах столицы Венесуэлы раздались сильные взрывы. На видео, опубликованных в социальных сетях, запечатлены мощные взрывы в международном аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе, взрывы также прогремели в Ла-Карлоте — небольшом аэропорту, используемом для военных самолетов и частных рейсов.