Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:38, 3 января 2026Мир

В аэропортах Венесуэлы раздались взрывы

WSJ: В двух аэропортах Каракаса раздались сильные взрывы
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Cristian Hernandez / AP

В двух аэропортах столицы Венесуэлы Каракаса раздались сильные взрывы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, на видео, опубликованных в социальных сетях, запечатлены мощные взрывы в международном аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе, расположенном менее чем в 15 милях (около 24 километров) от города.

Кроме того, согласно видеозаписям, которые изданию пока не удалось проверить, взрывы также прогремели в Ла-Карлоте — небольшом аэропорту, используемом для военных самолетов и частных рейсов в восточной части Каракаса.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В столице Венесуэлы произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Венесуэлы раскрыл причину атаки США

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Захарова сообщила о ситуации вокруг посольства России в Каракасе на фоне ударов США

    Евросоюз не реализовал ни одну из своих целей

    В Совфеде высказались об ударах США по Венесуэле

    Действия США в Венесуэле назвали копированием тактики России на СВО

    Раскрыта перспектива Венесуэлы после нападения США

    Стало известно о контроле США над аэропортом Каракаса

    Появились подробности о подготовке США к вторжению в Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok