В аэропортах Венесуэлы раздались взрывы

WSJ: В двух аэропортах Каракаса раздались сильные взрывы

В двух аэропортах столицы Венесуэлы Каракаса раздались сильные взрывы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, на видео, опубликованных в социальных сетях, запечатлены мощные взрывы в международном аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе, расположенном менее чем в 15 милях (около 24 километров) от города.

Кроме того, согласно видеозаписям, которые изданию пока не удалось проверить, взрывы также прогремели в Ла-Карлоте — небольшом аэропорту, используемом для военных самолетов и частных рейсов в восточной части Каракаса.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В столице Венесуэлы произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.