Трамп анонсировал пресс-конференцию по теме атаки на Венесуэлу

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп по теме атаки на Венесуэлу анонсировал срочную пресс-конференцию, которая состоится в 11:00 по Вашингтону (19:00 по московскому времени). Об этом глава государства написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Сегодня в 11:00 в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!» — указал хозяин Белого дома.

Трамп также указал, что американские вооруженные силы совместно с правоохранителями провели операцию. По его словам, в ее ходе был захвачен президент страны Николас Мадуро.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что заявление Белого дома об ударах по Венесуэле появится после того, как военные США покинут ее воздушное пространство. Один из американских чиновников подтвердил, что в стране идет военная операция, однако раскрывать цели США отказался.

