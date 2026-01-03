Трамп рассказал о разговоре Рубио и вице-президента Венесуэлы после захвата Мадуро

Трмап: Вице-президент Венесуэлы пообещала Рубио сделать все, что скажут США

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, и она пообещала ему сделать все, что скажут США. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Она, по сути, готова сделать все, что, по нашему мнению, необходимо для того, чтобы сделать Венесуэлу снова великой», — сказал политик.

При этом он отметил, что лидер оппозиции Мария Корина Мачадо не сможет быть лидером Венесуэлы, поскольку у нее нет задатков лидера, «она просто милая».

Ранее Трамп рассказал, что операция США в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. По его словам, все военные возможности Венесуэлы оказались бессильными, когда американские военные вместе с правоохранительными органами США успешно захватили Мадуро среди ночи.