Наука и техника
19:19, 3 января 2026

Журналист показал ракету «российского HIMARS»

Журналист Рогаткин показал высокоточную ракету РСЗО «Торнадо-С»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Высокоточную ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», которая сравнима с американской системой HIMARS, показали в сюжете Александра Рогаткина. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Рогаткин продемонстрировал корректируемые ракеты 9М544 и 9М549 калибра 300 миллиметров. Они несут кассеты с кумулятивно-осколочными и осколочными боевыми элементами для поражения бронетехники и пехоты.

Отмечается, что высокоточные боеприпасы «Торнадо-С» наводят на цель при помощи российской системы ГЛОНАСС. В носовой части ракеты находятся рули, которые корректируют траекторию по командам навигационной системы. Дальность полета ракеты — 120 километров. Одна боевая машина РСЗО «Торнадо-С» способна нести 12 боеприпасов.

В сообщении подчеркнули, что массовое и эффективное применение «Торнадо-С» с высокоточными ракетами зафиксировали в ходе штурма населенного пункта Гуляйполе в конце 2025 года.

В ноябре гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что у ВСУ плохо получается перехватывать боеприпасы «Торнадо-С» даже при наличии западных зенитных комплексов.

