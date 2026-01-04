Реклама

Россия
00:05, 4 января 2026Россия

4 января: какой праздник отмечают в России и мире

Валерия Княгинина
Валерия Княгинина
СюжетПраздники в России

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

4 января в России отмечают День страстей по лимонной карамельке, а в мире — Всемирный день гипноза. Православные вспоминают святую Анастасию Узорешительницу. Свой день рождения отмечает скульптор Зураб Церетели. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 4 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День страстей по лимонной карамельке

Фото: Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

В советское время конфеты «Взлетные» были символом «Аэрофлота». Эти лимонные леденцы, продававшиеся в аэропортах или выдаваемые стюардессами, помогали пассажирам справляться с тошнотой. Первым производителем лимонных конфет в СССР была фабрика «Красный Октябрь», которая и сейчас выпускает любимую с детства карамель.

Праздники в мире

День Ньютона

Английский математик и физик Исаак Ньютон родился 4 января 1643 года. В 1666-м он открыл закон всемирного тяготения, а затем, в 1687-м, официально опубликовал его формулу. В будущем работы Ньютона позволили объяснить приливы, устранить сомнения в правильности гелиоцентрической системы, обосновать единство законов движения тел на Земле и законов небесной механики.

Фото: Globallookpress.com

Всемирный день гипноза

Впервые День гипноза отпраздновали в 2006 году по инициативе американского гипнотерапевта Тома Николи. Под гипнозом принято понимать временное состояние, для которого характерны повышенная концентрация внимания и снижение периферического сознания, когда человек особо подвержен внушению. Как правило, гипноз применяют для терапии психологических заболеваний, однако эффективность техники до сих пор не доказана.

Какие еще праздники отмечают в мире 4 января

  • Всемирный день азбуки Брайля;
  • Национальный день спагетти в США;
  • День независимости Мьянмы.

Какой церковный праздник 4 января

День памяти Великомученицы Анастасии Узорешительницы

Согласно преданию, великомученица Анастасия пострадала за веру при императоре Диоклитиане на рубеже III-IV веков. С юности она посещала темницы и помогала заключенным христианам, за что Бог послал ей дар врачевания. Узорешительницей святую прозвали за то, что она словами и молитвой избавляла людей от уз отчаяния и страха.

Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 3 января

  • Предпразднство Рождества Христова (2-6 января);
  • День памяти мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных;
  • День памяти преподобного Никифора Прокаженного;
  • День памяти священномученика Феодора Поройкова, пресвитера.

Приметы на 3 января

В народе 4 января — Настасьин день. На Руси в этот день женщинам запрещалось шить и вязать, так как нитки символизировали пуповину, в которой может запутаться ребенок. Было принято на Настасью готовить кашу и кормить ею беременных, чтобы оградить женщин от выкидышей и болезней.

  • Какая погода в этот день — таким будет весь январь.
  • Мокрый снег и слякоть — к холодам и осадкам.
  • Морозная погода — к богатому урожаю.

Кто родился 4 января

Зураб Церетели (1934-2025)

Фото: Леонид Сторожев / Коммерсантъ

Художник-монументалист, президент Российской академии художеств. 1970-1980 годах Церетели был главным художником МИД СССР и Олимпиады-80. В 90-х он выступил автором художественного решения обновленной Манежной площади, был главным художником при создании Мемориального комплекса на Поклонной горе и художественным руководителем работ по воссозданию храма Христа Спасителя.

Якоб Гримм (1785-1863)

Немецкий мифолог, брат Вильгельма Гримма прославился как один из авторов знаменитого сборника сказок. Позже труд братьев Гримм признали одним из столпов западной культуры. С 2005 года собрание сказок братьев Гримм фигурирует в международном реестре ЮНЕСКО «Память мира».

Кто еще родился 4 января

  • Тилль Линдеманн (63 года) — немецкий вокалист, фронтмен группы Rammstein;
  • Аугуст Диль (50 лет) — немецкий актер;
  • Луи Брайль (1809-1852) — французский тифлопедагог, создатель шрифта для незрячих;
  • Василий Ян (1875-1954) — советский писатель и публицист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
