В США заявили о шансе помешать Трампу управлять Венесуэлой

Экс-конгрессмен Кусинич: Помешать Трампу управлять Венесуэлой может Конгресс США

Администрация президента США Дональда Трампа стремится взять Венесуэлу под контроль, противодействовать этому может Конгресс. Об этом ТАСС сообщил экс-конгрессмен Деннис Кусинич.

«Лишь Конгресс США может незамедлительно подрезать крылья ястребам войны», — заявил он.

«В предстоящем ноябре действующая администрация, которая отчаянно желает управлять Венесуэлой и другими странами, узнает, что американский народ накажет республиканцев и некоторых демократов в Конгрессе, поддерживающих курс на вечную войну», — отметил Кусинич, подразумевая промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.

Ранее Трамп заявил о намерении управлять Венесуэлой до того момента, пока не будет осуществлен переход власти. По словам американского президента, дальнейшая судьба венесуэльского руководства пока неясна. Соединенные Штаты «будут контролировать ситуацию», пока не будет обеспечен «безопасный, надлежащий и разумный» переходный период, указал он.