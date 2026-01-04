Венесуэла ответила Макрону после его слов о Мадуро

Венесуэла предпримет дипломатические шаги, чтобы пересмотреть отношения с французской республикой после заявлений лидера страны Эммануэля Макрона о замене захваченного президента Николаса Мадуро. Об этом заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль в Telegram-канале.

По словам министра, слова Макрона характеризуются как вмешательство во внутренние дела государства. Кроме того, речь президента Франции говорит о глубоком незнании политической, институциональной и социальной реальности страны.

В МИД также подчеркнули, что страна является полностью суверенной, имеет легитимного президента, в то же время институты и правительство сформированы на основе воли народа и конституции.

Как сообщалось ранее, Эммануэль Макрон уже подыскал замену похищенному Николасу Мадуро. По его словам, переход власти в республике должен осуществляться под руководством оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса.

До этого вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что единственным президентом страны является Николас Мадуро.