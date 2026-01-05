Реклама

12:20, 5 января 2026Мир

В США жестко высказались о военной операции против Венесуэлы

Экс-посол Брайза: Операция США против Венесуэлы стала тревожным прецедентом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Военная операция США против Венесуэлы, в ходе которой был похищен президент страны Николас Мадуро, стала тревожным прецедентом. Об этом заявил бывший американский посол в Азербайджане Мэтью Брайза, передает РИА Новости.

«В смысле похищения иностранного лидера, даже если это делается для обеспечения соблюдения законов США, это очень тревожный прецедент. Что касается нефти и восстановления Венесуэлы, я полагаю, что это не самое важное в этой истории», — указал дипломат.

Брайза добавил, что у США была серия провальных вторжений в Афганистан и Ирак, где попытка восстановить их американскими войсками закончилась провалом. Экс-посол напомнил, что президент США Дональд Трамп сам называл эти примеры ошибками, но при этом заявил о готовности помочь Венесуэле в управлении собственной страной.

4 января госсекретарь США Марко Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Политик назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация. Рубио пообещал, что задержания танкеров с венесуэльской нефтью продолжатся.

