04:49, 6 января 2026

Назван средний возраст рождения первого ребенка в России

Минздрав: Средний возраст рождения первого ребенка в РФ составляет 26 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина рассказала, в каком возрасте женщины в России в среднем рожают первого ребенка. Ее слова приводит РИА Новости.

Долгушина уточнила, что средний возраст рождения первого ребенка в России составляет 26 лет. По ее словам, откладывание беременности и родов на более поздний возраст ухудшает репродуктивное здоровье и увеличивает риск бесплодия.

«С 2024 года стартовало беспрецедентное мероприятие — диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья взрослого населения репродуктивного возраста», — напомнила эксперт.

В начале года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. В сентябре глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в ведомстве готовятся к модернизации в сфере маткапитала.

