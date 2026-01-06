В Бразилии надругались над флагом США

В бразильском городе Сан-Паулу начались протесты: люди вышли на улицы, возмутившись действиями США в Венесуэле. Об этом сообщает телеканал RT.
На опубликованных кадрах видно, как сотни протестующих жгут и топчут флаги Соединенных Штатов. Некоторые бразильцы просто рвали американский государственный символ.
Уточняется, что они требуют от властей США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что США не соблюдали международное право во время своей военной операции в Венесуэле по похищению лидера страны.