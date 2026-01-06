Зеленский назвал организатора «наиболее значимых ударов» по России

Зеленский назвал генерала Килимника автором наиболее значимых ударов по России

Бригадный генерал службы безопасности Украины (СБУ) Денис Килимник является организатором «наиболее значимых ударов» по России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

О роли бригадного генерала ВСУ Зеленский написал в сообщении о встрече, проведенной с первым заместителем руководителя Центра специальных операций «А» СБУ.

В ночь на 1 января ВСУ ударили дроном с зажигательной бомбой по отмечавшим в кафе и гостинице Новый год мирным людям в Херсонской области. В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, 29 человек, в том числе 2 несовершеннолетних получили ранения не совместимые с жизнью.