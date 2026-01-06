Зеленский назвал организатора «наиболее значимых ударов» по России

Бригадный генерал службы безопасности Украины (СБУ) Денис Килимник является организатором «наиболее значимых ударов» по России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.
О роли бригадного генерала ВСУ Зеленский написал в сообщении о встрече, проведенной с первым заместителем руководителя Центра специальных операций «А» СБУ.
В ночь на 1 января ВСУ ударили дроном с зажигательной бомбой по отмечавшим в кафе и гостинице Новый год мирным людям в Херсонской области. В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, 29 человек, в том числе 2 несовершеннолетних получили ранения не совместимые с жизнью.