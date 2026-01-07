Реклама

Бывшая помощница Байдена назвала главное качество россиян

Бывшая помощница Байдена Рид назвала главным качеством россиян сплоченность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Бывшая помощница экс-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Тара Рид назвала главное качество россиян. Она высказалась о нем в разговоре с РИА Новости.

«Я ценю сплоченность русской культуры. В России много разных религий, народов, и каждый со своей историей, и огромная территория. Но я чувствую ее сплоченность, и это то, что я действительно уважаю здесь, в России», — заявила Рид.

Как утверждает экс-помощница Байдена, она не видит в России расизма и классового неравенства.

Ранее Рид заявила, что еще с 90-х годов Байден был настроен против России. По ее словам, еще в должности сенатора Байден демонстрировал антироссийские взгляды.

