В Китае назвали буллингом требование США к Венесуэле

МИД КНР счел буллингом требование США к Венесуэле разорвать связи с Китаем и РФ

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин сочла буллингом требование США к Венесуэле разорвать связи с КНР и РФ. Об этом пишет ТАСС.

«То, что США нагло применили силу, а теперь требуют распоряжаться венесуэльской нефтью — это реализация лозунга "Америка прежде всего" и типичный буллинг», — заявила дипломат.

Мао Нин также назвала Венесуэлу государством, которое обладает полным суверенитетом над своими природными ресурсами. Действия Вашингтона, по ее словам, серьезно нарушают международное право и права венесуэльского народа.

Ранее сообщалось, что администрация главы США Дональда Трампа поставила перед временным президентом Венесуэлы Делси Родригес несколько условий, прежде чем латиноамериканской стране будет разрешено добывать больше нефти. В частности, он заявил, что Венесуэла должна разорвать связи с Россией и Китаем.

Перед этим Трамп раскрыл, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. По его словам, эта нефть будет продана по рыночной цене, а деньги будут находиться под его личным контролем.