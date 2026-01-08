Карлсон: После похищения Мадуро власти США лишились права критиковать Россию

После ряда действий власти США лишились морального права критиковать силовой передел границ другими державами, включая Россию. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Трудно ругать [президента России Владимира] Путина за вторжение на территорию Украины, когда великая держава чувствует угрозу на своей границе и принимает меры для защиты», — сказал он.

Журналист отметил, что после «похищения» Николаса Мадуро и претензий на Гренландию Вашингтон фактически создал прецеденты, оправдывающие силовые действия у своих границ.

3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле и захватила Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Их доставили в США, где судят за преступления, связанные с созданием наркокартеля.