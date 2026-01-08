Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:17, 8 января 2026Интернет и СМИ

Карлсон заявил о потере США права критиковать Россию

Карлсон: После похищения Мадуро власти США лишились права критиковать Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

После ряда действий власти США лишились морального права критиковать силовой передел границ другими державами, включая Россию. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Трудно ругать [президента России Владимира] Путина за вторжение на территорию Украины, когда великая держава чувствует угрозу на своей границе и принимает меры для защиты», — сказал он.

Журналист отметил, что после «похищения» Николаса Мадуро и претензий на Гренландию Вашингтон фактически создал прецеденты, оправдывающие силовые действия у своих границ.

3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле и захватила Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Их доставили в США, где судят за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о визите Дмитриева в Париж

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Карлсон заявил о потере США права критиковать Россию

    Макрон обеспокоился судьбой Гренландии и Канады

    Мощный снегопад пришел в Московский регион

    Гусеница испортила россиянке отдых в Таиланде и попала на видео

    Глава муниципалитета получил ранение при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

    В Польше захотели экстрадировать российского археолога Бутягина на Украину

    В Кривом Роге раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok