В Венесуэле запустили отсчет дней с момента похищения Мадуро

Telegram-канал Мадуро: С момента похищения президента Венесуэлы прошло 5 дней

С момента похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес прошло пять дней. Обратный отсчет ведется в Telegram-канале главы государства.

Аккаунт в мессенджере ежедневно публикует фото и изображения пары. Снимки сопровождают надписи «Мы хотим их вернуть» и «прошло N дней с момента их похищения».

Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране 3 января. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны. В результате атаки на Венесуэлу не выжило порядка сотни человек.

Министерство юстиции США разработало новое юридическое заключение, обосновывающее операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В заключении Минюста будет указано, что операция была законной, поскольку являлась частью правоохранительной деятельности.