Минюст США разработал юридическое обоснование ареста Мадуро

WSJ: Администрация Трампа разрабатывает юридическое обоснование ареста Мадуро
Юлия Мискевич
Фото: Nicole Combea — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Администрация Трампа сообщила, что Министерство юстиции разработало новое юридическое заключение, обосновывающее операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ожидается, что в заключении Минюста будет указано, что операция была законной, поскольку являлась частью правоохранительной деятельности.

Генеральный прокурор Пэм Бонди отметила, что законодатели смогут ознакомиться с документом в ближайшее время.

Ранее стало известно, что не менее 100 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.

