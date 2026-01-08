Раскрыто число погибших в результате атаки США на Венесуэлу

МВД Венесуэлы: Не менее 100 человек погибли в результате атаки США на страну

Не менее 100 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщили в МВД латиноамериканской страны, передает РИА Новости.

Кроме того, там отметили, что при похищении президент страны Николас Мадуро и его супруга были ранены.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что план США по Венесуэле состоит из трех частей, в числе которых стабилизация ситуации в стране и предотвращение хаоса. Вторым шагом станет восстановление экономики Венесуэлы при условии доступа к ней американского бизнеса. Третья часть плана США заключается в передаче власти в стране с учетом амнистии оппозиционных сил.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.