Рубио раскрыл план США по Венесуэле

Госсекретарь Рубио: План США по Венесуэле состоит из трех частей

План США по Венесуэле состоит из трех частей, в числе которых стабилизация ситуации в стране и предотвращение хаоса. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

«Первый шаг — стабилизация ситуации в стране. Мы не хотим, чтобы она погрузилась в хаос», — сказал дипломат.

Вторым шагом станет восстановление экономики Венесуэлы при условии доступа к ней американского бизнеса.

Третья часть плана США заключается в передаче власти в стране с учетом амнистии оппозиционных сил.

3 января США нанесли авиаудары по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес.

Вскоре после этого стало известно о разработке администрацией президента США Дональда Трампа плана управления Венесуэлой. В рабочую группу по данному вопросу вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.