Стало известно о плане Трампа по управлению Венесуэлой

WSJ: Администрация Трампа разрабатывает план по структуре управления Венесуэлой

Администрация президента США Дональда Трампа после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро в ходе военной операции разрабатывает план управления Венесуэлой. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Отмечается, что в рабочую группу по данному вопросу вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Ранее Трамп назвал Венесуэлу мертвой страной и заявил, что США будут временно управлять ей, чтобы обеспечить ее нормальное функционирование.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

