20:34, 3 января 2026

Трамп назвал Венесуэлу мертвой страной

Трамп: США будут управлять Венесуэлой, чтобы обеспечить ее функционирование
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Американский президент Дональд Трамп назвал Венесуэлу мертвой страной и заявил, что США будут временно управлять ей, чтобы обеспечить ее нормальное функционирование. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы собираемся управлять страной вместе с командой и позаботимся о том, чтобы это управление было надлежащим. Мы будем руководить Венесуэлой до тех пор, пока не наступит момент, когда мы сможем осуществить безопасный, правильный и благоразумный переход власти», — подчеркнул он.

Однако американский политик не раскрыл, кто именно войдет в эту команду.

Ранее Трамп рассказал, что операция США в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. По его словам, все военные возможности Венесуэлы оказались бессильными, когда американские военные вместе с правоохранительными органами США успешно захватили Мадуро среди ночи.

