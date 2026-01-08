Вэнс высказался о жадности Трампа

Вэнс: Жадность Трампа направлена на службу американскому народу

Жадность президента США Дональда Трампа направлена исключительно на службу американскому народу. Такое мнение высказал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Он жадно хочет отстаивать интересы Америки, именно этого и ожидают от президента Соединенных Штатов», — сказал Вэнс.

Так вице-президент США ответил на обвинения Трампа в жадности на фоне операции в Каракасе.

Ранее Дональд Трамп не исключил возможное проведение военной операции в Колумбии по примеру Венесуэлы из-за производства кокаина в Латинской Америке.