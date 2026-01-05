Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:46, 5 января 2026Мир

Трамп не исключил проведения «венесуэльской операции» еще в одной стране

Трамп не исключил военной операции в Колумбии по примеру Венесуэлы из-за кокаина
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро способствует активизации производства кокаина в Латинской Америки, что угрожает национальным интересам США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

Если нынешний лидер латиноамериканской страны не предпримет меры по сдерживанию производства опасного наркотика, предупредил Трамп, власти США оставляют за собой право проведения военной операции в этом государстве по примеру Венесуэлы. В противном случае, заявил он, Петро рискует повторить судьбу Николаса Мадуро, задержанного представителями американских правоохранительных органов.

Материалы по теме:
Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под контролем США. Что Трамп собирается с ними делать?
Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под контролем США.Что Трамп собирается с ними делать?
Сегодня
США атаковали Венесуэлу. Трамп заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны
США атаковали Венесуэлу. Трамп заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны
3 января 2026

Политику действующего президента Колумбии Трамп назвал недальновидной. Продавать кокаин в США в тех же объемах, что раньше, властям латиноамериканской страны, контролирующими заводы по производству наркотика, — больше не удастся. «Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его США. И он (президент страны Густаво Петро — прим. «Ленты.ру») недолго будет этим заниматься», — заключил Трамп.

Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Венесуэлы Силией Флорес был захвачен в субботу, 3 января. Это случилось после авиаударов Вооруженных сил США по различным объектам в столице и других регионах латиноамериканской страны. Мадуро и его жена будут ожидать начала судебного разбирательства в Федеральной тюрьме в Бруклине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинской энергетике и военным объектам. Что известно о последствиях атаки?

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Популярного в России блогера ограбили в Париже

    Трамп не исключил проведения «венесуэльской операции» еще в одной стране

    На Западе высказались о связи России с операцией США в Венесуэле

    В Европе фон дер Ляйен обвинили в строительстве четвертого рейха

    Главком ВСУ отправил отца на Новый год в подмосковную клинику

    Финляндию обвинили в лицемерии после заявления об атаке США на Венесуэлу

    Зеленский заявил о двух сценариях развития конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok