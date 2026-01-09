Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы на фоне аномального снегопада

Росавиация: Аэропорты столичного региона продолжают принимать и отправлять рейсы

Аэропорты столичного региона — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — продолжают принимать и отправлять рейсы. Обстановку в воздушных гаванях Москвы на фоне аномального снегопада раскрыл официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что в период с 00:01 до 08:00 9 января столичные аэропорты обслужили суммарно 135 рейсов. Местные службы работают в усиленном режиме, они оснащены всеми необходимыми силами и средствами для функционирования в условиях непогоды. Специалисты проводят чистку перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

«Это объективная, связанная с обеспечением безопасности полетов, необходимость в зимний период», — подчеркнул Кореняко, добавив, что в связи с этим есть корректировки в расписании полетов. По его словам, в ночь на 9 января на запасные аэродромы ушли два воздушных судна.

Ранее пассажиры авиакомпании «Ямал» пожаловались, что из-за неблагоприятных погодных условий в Москве их рейс уже несколько раз переносили. Люди провели в салоне самолета четыре часа и были вынуждены вернуться в аэропорт.

