Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:27, 9 января 2026Путешествия

Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы на фоне аномального снегопада

Росавиация: Аэропорты столичного региона продолжают принимать и отправлять рейсы
Алина Черненко

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Аэропорты столичного региона — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — продолжают принимать и отправлять рейсы. Обстановку в воздушных гаванях Москвы на фоне аномального снегопада раскрыл официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что в период с 00:01 до 08:00 9 января столичные аэропорты обслужили суммарно 135 рейсов. Местные службы работают в усиленном режиме, они оснащены всеми необходимыми силами и средствами для функционирования в условиях непогоды. Специалисты проводят чистку перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

«Это объективная, связанная с обеспечением безопасности полетов, необходимость в зимний период», — подчеркнул Кореняко, добавив, что в связи с этим есть корректировки в расписании полетов. По его словам, в ночь на 9 января на запасные аэродромы ушли два воздушных судна.

Ранее пассажиры авиакомпании «Ямал» пожаловались, что из-за неблагоприятных погодных условий в Москве их рейс уже несколько раз переносили. Люди провели в салоне самолета четыре часа и были вынуждены вернуться в аэропорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Орешником» по Украине

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Трамп анонсировал наземную спецоперацию еще в одной стране

    Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы на фоне аномального снегопада

    В Южной Корее заявили о возможности избежать жертв при крушении самолета в аэропорту

    Трампу напомнили о принадлежности Тайваня

    Названа скорость ударившей по Львовской области ракеты

    Украина созовет Совбез ООН из-за удара «Орешником» по Львовской области

    Одна исламская страна захотела увеличить поток туристов из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok