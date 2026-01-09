Из-за снегопада в Москве произошла массовая задержка рейсов

Из-за снегопада в Москве задержаны рейсы авиакомпаний «Ямал» и Nesma Airlines

Из-за мощного снегопада в Москве в столичных аэропортах произошла массовая задержка рейсов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Так, ожидающие вылета в Надым, ЯНАО, пассажиры авиакомпании «Ямал» рассказали изданию, что из-за неблагоприятных погодных условий их рейс уже несколько раз переносили. Вылет должен был состояться в 03:00 9 января, но люди провели в салоне самолета четыре часа и были вынуждены вернуться в аэропорт, где им выдали ваучеры на еду.

Кроме того, три лайнера авиакомпании Nesma Airlines с ночи не могут улететь из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. По словам очевидцев, более 600 пассажиров застряли во Внуково. «Девять часов ожидания, в итоге авиакомпания ничего не предоставляет, никакой помощи», — возмутились путешественники.

Источник также сообщает, что самолет Etihad Airways, летевший из Абу-Даби в Москву, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге. По прилете оказалось, что багаж все еще находится в аэропорту вылета. Пассажиры пожаловались, что им велели добираться до Москвы своими силами, а за билеты запросить компенсацию.

Ранее россиян предупредили, что в регионах центральной части страны 9 января ожидаются аномальные снегопады. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве к девяти часам утра сугробы достигли полуметра, и это «только начало».