Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:16, 9 января 2026Путешествия

Из-за снегопада в Москве произошла массовая задержка рейсов

Из-за снегопада в Москве задержаны рейсы авиакомпаний «Ямал» и Nesma Airlines
Алина Черненко

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Из-за мощного снегопада в Москве в столичных аэропортах произошла массовая задержка рейсов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Так, ожидающие вылета в Надым, ЯНАО, пассажиры авиакомпании «Ямал» рассказали изданию, что из-за неблагоприятных погодных условий их рейс уже несколько раз переносили. Вылет должен был состояться в 03:00 9 января, но люди провели в салоне самолета четыре часа и были вынуждены вернуться в аэропорт, где им выдали ваучеры на еду.

Кроме того, три лайнера авиакомпании Nesma Airlines с ночи не могут улететь из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. По словам очевидцев, более 600 пассажиров застряли во Внуково. «Девять часов ожидания, в итоге авиакомпания ничего не предоставляет, никакой помощи», — возмутились путешественники.

Источник также сообщает, что самолет Etihad Airways, летевший из Абу-Даби в Москву, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге. По прилете оказалось, что багаж все еще находится в аэропорту вылета. Пассажиры пожаловались, что им велели добираться до Москвы своими силами, а за билеты запросить компенсацию.

Ранее россиян предупредили, что в регионах центральной части страны 9 января ожидаются аномальные снегопады. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве к девяти часам утра сугробы достигли полуметра, и это «только начало».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Орешником» по Украине

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Украина созовет Совбез ООН из-за удара «Орешником» по Львовской области

    Одна исламская страна захотела увеличить поток туристов из России

    ЕС обвинили в двойных стандартах из-за Венесуэлы

    Адвокат Долиной раскрыла дату передачи ключей от проданной квартиры

    США и Украина согласовали мирный план и ждут ответа от Путина

    Володин назвал вступивший в силу в январе новый закон

    Параллельного импорта в России станет меньше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok