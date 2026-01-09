Россиян предупредили об аномальных снегопадах

Тишковец: В Центральной России ожидаются аномальные снегопады

В регионах Центральной России 9 января ожидаются аномальные снегопады. Об этом жителей страны в своем Telegram-канале предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, возложивший ответственность за это на циклон «Фрэнсис».

«В Москве к 9 часам утра сугробы достигли полуметра, но это только начало. Сильные снегопады продолжатся в течение всего светового дня с пиком экстремальной интенсивности в период с 9 до 15 часов. За день 9 января выпадет еще дополнительно до 17-22 миллиметров осадков, а к вечеру в столице нашей родины образуются сугробы высотой до 65 сантиметров, что станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных метеонаблюдений в январе», — отметил Тишковец.

Он уточнил, что снегопады пойдут на убыль лишь вечером 9 января, чтобы стать совсем слабыми ночью и под утро 10 января. Из-за снежной бури и метели, сопровождающихся штормовыми порывами ветра, ухудшится видимость в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово.

«Завалило аномальным снегом Калужскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Курскую, Липецкую, Брянскую, Нижегородскую и Владимирскую области», — заключил Тишковец.

Мощный снегопад накрыл Москву и Московскую область 8 января. В регионе наблюдаются метель, снежные заносы и гололедица. Из-за непогоды один из коттеджных поселков в Новой Москве остался без света.