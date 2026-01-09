Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:49, 9 января 2026Экономика

Россиян предупредили об аномальных снегопадах

Тишковец: В Центральной России ожидаются аномальные снегопады
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В регионах Центральной России 9 января ожидаются аномальные снегопады. Об этом жителей страны в своем Telegram-канале предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, возложивший ответственность за это на циклон «Фрэнсис».

«В Москве к 9 часам утра сугробы достигли полуметра, но это только начало. Сильные снегопады продолжатся в течение всего светового дня с пиком экстремальной интенсивности в период с 9 до 15 часов. За день 9 января выпадет еще дополнительно до 17-22 миллиметров осадков, а к вечеру в столице нашей родины образуются сугробы высотой до 65 сантиметров, что станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных метеонаблюдений в январе», — отметил Тишковец.

Он уточнил, что снегопады пойдут на убыль лишь вечером 9 января, чтобы стать совсем слабыми ночью и под утро 10 января. Из-за снежной бури и метели, сопровождающихся штормовыми порывами ветра, ухудшится видимость в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово.

«Завалило аномальным снегом Калужскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Курскую, Липецкую, Брянскую, Нижегородскую и Владимирскую области», — заключил Тишковец.

Мощный снегопад накрыл Москву и Московскую область 8 января. В регионе наблюдаются метель, снежные заносы и гололедица. Из-за непогоды один из коттеджных поселков в Новой Москве остался без света.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Орешником» по Украине

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Володин назвал вступивший в силу в январе новый закон

    Параллельного импорта в России станет меньше

    Россиян предупредили об аномальных снегопадах

    Оценены последствия мощного снегопада в Подмосковье

    Названа предполагаемая цель удара «Орешником» по Львовской области

    На Украине объяснили отсутствие газа во Львовской области после ночного удара

    Момент мощного взрыва в Львовской области попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok